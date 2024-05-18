«Сообщество открытых людей с открытыми тачками»: как в Казани открывали кабриосезон

В этом году открытие кабриосезона совпало с юбилеем Казанского кабриоклуба, которому исполнилось 10 лет. По этому случаю сегодняшнее событие посетили гости из Москвы, участники Московского кабриоклуба. Они и раньше поддерживали тесные связи с нашими земляками и ждали момента, чтобы нанести визит в столицу Татарстана. Дополнительным отличным поводом, по заявлению участников Московского клуба, стало открытие новой платной трассы М-12.

Официальное открытие состоялось в 11 часов, однако автомобили продолжали прибывать, пока не заняли все доступное пространство, учитывая, что стояли они почти вплотную. И, конечно, несмотря на закрытый формат выставки, владельцы роскошных машин были абсолютно не против случайных гостей мероприятия. Взрослые и дети завороженно разглядывали необычные автомобили.

Маленькие и огромные, известные марки и не очень, старые и новые – сегодня здесь были самые разные автомобили, некоторые из них даже не являлись кабриолетами. В мероприятии также приняли участие очаровательные девушки из Москвы, прибывшие на крайне брутальных маслкарах.

На выставке собралось немалое количество любителей ретро: несколько Volkswagen Golf с откидной крышей, небольших размеров старичок от Audi. И, вероятно, гвоздь программы — настоящий Corvette. Белоснежный Stingray приковывал взгляды толпы.

Внедорожники здесь не просто так, они выполняют важную функцию и необходимы для транспортировки кабриолетов между городами – в случае необходимости дежурный внедорожник покидает колонну и остается с автомобилем, у которого произошла поломка, экипаж помогает с ремонтом или довозит водителя сломавшегося кабриолета до города.

Казанский кабриоклуб, равно как и московский, это, в сущности, сообщество по интересам без ограничений. Неважно, сколько стоит машина, какой у нее год выпуска, какая мощность. Главное – что она открытая. Как сказал один из участников клуба: «Это сообщество открытых людей с открытыми тачками». Как выяснилось, казанское сообщество любителей кабриолетов активно и давно оказывает помощь детским домам и админстрации в организации мероприятий, пропагандирует здоровый образ жизни, а также помогает бойцам в зоне СВО.

Следующим этапом открытия сезона станет автопробег и остановка на парковке у дворца бракосочетаний. Автопробег пройдет по всем правилам ПДД, роскошная колонна двинется по городу, чтобы порадовать жителей и гостей Казани ярким внешним видом.

Апогеем сегодняшнего праздника стала открытая благотворительная выставка, которая состоялась в 15.00 на территории музея Авторанчо на Горьковском шоссе.

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»