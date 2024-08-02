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Общество 2 августа 2024 13:36

Сообщения об отравлении казанских подростков алкоголем оказались фейком

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В Республиканском клиническом наркологическом диспансере назвали фейком информацию об отравлении казанских подростков якобы паленым алкоголем.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе РКНД, двоих подростков привезли в ДРКБ с жалобами на плохое самочувствие. Они сообщили, что употребляли слабоалкогольный напиток вместе со старшим товарищем. Их осмотрели врачи ДРКБ.

Одного из подростков мама сразу забрала из больницы, второго отпустили через несколько часов – за ним тоже приехали родители. Его проконсультировали специалисты наркодиспансера.

Жизням детей ничего не угрожало, признаки отравления не были обнаружены.

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