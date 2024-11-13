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Происшествия 13 ноября 2024 15:34

Сообщения о полицейских, которые якобы ходят по домам в РТ для переписи населения — фейк

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Информация о том, что полицейские якобы заходят в квартиры татарстанцев для переписи населения, оказалась ложной.

Сообщения такого содержания начали распространять в соцсетях. В тексте говорится о том, что неизвестные имеют при себе документы и бланки с символикой МВД. Они якобы утверждают, что им необходимо проверить наличие паспортов у всех жильцов и снять биометрию для предстоящей «переписи населения».

В рассылках уверяют, что якобы они просят разрешения у человека сфотографировать его и снять отпечаток пальца. При себе у них якобы ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю эту информацию.

МВД по Республике Татарстан отмечает, что все подобные рассылки — фейк. Сотрудникам полиции подобных задач не ставилось.

Жителей республики просят доверять только проверенной информации от официальных источников.

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