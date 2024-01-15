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Сообщение о нападении пьяной сотрудницы полиции на женщину в Казани в УМВД назвали фейком
Сообщения о том, что пьяная сотрудница полиции избила жительницу Казани, оказались фейком. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.
Ранее в соцсетях появились публикации, в которых было указано, что якобы пьяная сотрудница полиции вместе с собутыльниками избила свою соседку. Автор публикации отмечает, что инцидент произошел в доме по улице Хайдара Бигичева.
Как сообщили агентству, в отдел полиции «Азино-2» поступило сообщение о нанесении побоев женщине. Позже видеозапись конфликта появилась в социальных сетях. В настоящее время проводится проверка по факту нанесения побоев жительнице дома по улице Хайдара Бигичева.
В свою очередь информация об участии в конфликте сотрудника полиции не соответствует действительности.
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