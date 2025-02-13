Сообразили на троих. Как УНИКС, «Зенит» и ЦСКА сцепились в чемпионской гонке уже зимой

Уникальная история сложилась к третьей декаде регулярного чемпионата Единой лиги. По сути, три представителя «большой четверки» выстроились в одну шеренгу на первое место - казанцы чуть впереди. И уже в ближайшем туре ее расположение может поменять конфигурацию. «ТИ-Спорт» разбирает нюансы борьбы за лидерство перед очной встречей УНИКСа и «Зенита».





Фото: unics.ru

УНИКС набрал невероятный ход, но дальше могут начаться проблемы

Безоговорочно УНИКС – главная команда нынешней зимы в Единой лиге ВТБ. Единственный раз команда Велимира Перасовича проиграла в самый первый день зимы еще в прошлом году. 1 декабря казанцы уступили на домашнем паркете «Локомотиву-Кубань» (75:87). С тех пор казанцы только выигрывают, побив собственный рекорд по победам подряд. Сейчас на счету УНИКСа уже шестнадцать побед кряду.

Правда, нужно оговориться. Именно в эти два месяца встреч с прямыми конкурентами у казанской команды почти не было. В остальном же это были заведомо более слабые соперники.

Однако в прошлом сезоне «зеленые» периодически оступались на андердогах и середняках, чего стоили только постоянные поражения от «Пармы». Тогда казалось, что Пермь для УНИКСа заколдована. На этот раз команда Перасовича собрала все «свои» очки. По давнему спортивному закону это означает уверенность в борьбе на длинной дистанции. Часто именно те, кто не терял очки в матчах, в которых должен забирать победу – те по итогу доходили до финала. Но то скорее о чемпионатах единого календаря – как в футболе, без плей-офф.

Однако, с приближением весны календарь будет постепенно набирать градус, что становится большой проблемой для казанцев, учитывая их проблемы с составом. Сейчас в УНИКСе собралась целая группа баскетболистов, которых не хватает как минимум для глубины состава. В лазарете «зеленых» находится Луи Лабери, Михаил Беленицкий и Тони Тейлор. А впереди два топ-матча – с «Зенитом» и ЦСКА. На этом акцентировал внимание и наставник УНИКСа Велимир Перасович после воскресной игры с «Автодором».

Фото: uniks.ru

«Моя команда всегда играет с желанием и хочет победить. К сожалению, сейчас мы находимся не в лучшей форме, потому что имеем четырех травмированных баскетболистов. Скоро нам предстоит очень важная игра против «Зенита». Конечно, с тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге нам будет очень сложно. Но мы планируем усердно работать, и я верю, что сумеем найти способ конкурировать с ними», - сокрушался Перасович.

«Зенит» - уже не тот, который казанцы обыгрывали

Среди упомянутых побед над командами ниже в таблице, впрочем, случались и две игры с топ-соперником – тем же «Зенитом» – которые казанцам удалось вытянуть на волевых - 79:76 в гостях 18 декабря и 75:71 дома в начале января. Обе игры прошли «на тоненького», но в обоих удалось дожать за счет классной физики. Но тут надо понимать, что то был несколько другой «Зенит». После не самого убедительного старта сезона в Санкт-Петербурге решили значительно пересобрать команду.

Питерцы расстались с Омари Спеллменом. Другой лидер «сине‑бело‑голубых» Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из‑за травмы колена, поэтому в Северной столице были вынуждены срочно искать ему замену. Так в Питер внезапно приехал один из самых ярких российских баскетболистов – Алексей Швед.

В игре против ЦСКА Алексей пусть не набрал феноменальной статистики, но его вклад действительно помог разобраться с действующими чемпионами, московским ЦСКА.

Вопреки опасениям некоторых экспертов и болельщиков, Швед не похож на того Алексея, который любил тянуть одеяло на себя в тех же «Химках». Он много работает на команду – на его счету 6 голевых передач в игре с «армейцами». В крайней игре с «Пармой» у него 15 очков, 3 подбора и 3 результативные передачи.

А в конце января «Зенит» вернул в Россию бывшего казанца, тяжелого форварда Окаро Уайта, который последние сезоны отыграл в «Локомотиве-Кубань».

Фото: bc-zenit.com

Таким образом, «Зенит» тоже набрал отличный ход, одержав уже семь побед подряд, не проигрывая с 11 января. В общем, «сине-бело-голубые» работают на рынке значительно интенсивнее всех своих конкурентов, и после освежения выглядят наиболее готовой к плей-офф командой.

ЦСКА буксует. Не хватило свежей крови?

ЦСКА в нынешнем сезоне испытывает классические проблемы второго сезона. Да, команда привычно лидировала большую часть нынешнего чемпионата, забирая на опыте и уверенности «свои» игры. Но чем дальше, тем больше команда стала затухать – прежде всего в нападении.

В октябре «армейцы» проигрывали «Нижнему Новгороду» (75:77), зимой дважды уступали «Локомотиву-Кубань» (104:106 и 65:69). И вот в начале февраля потерпели очень болезненное поражения от «Зенита» (66:79).

«Армейские» тут же стали задаваться вопросом, не тенденция ли это, и задавать соответствующий вопрос наставнику команды.

«Дело не в одной игре. Уже какое-то время мы играем не так хорошо, особенно тяжелые игры. Если мы относимся к этому поражению как к разовой ситуации, мы окажемся в очень опасной ситуации. Это случилось по какой-то причине, и нам надо выяснить, в чем эта причина, и исправить ее, чтобы не повторялась», - рассуждал после игры наставник ЦСКА Андреас Пистиолис.

Фото: cskabasket.ru

В чем причина? Пока единственной остается теория, что ЦСКА не хватило свежей крови. Прошлогодние чемпионы уже не так голодны, а звездных новичков в ЦСКА практически нет. В основном летом там занимались продлением своих лидеров.

Летом «армейцы» приобрели сербского защитника Алексу Абрамовича, вернули из аренды в «Енисее» Владимира Корпенко. А также подтянули из «Пармы» Руслана Абдулабасирова. Судя по всему в руководстве ЦСКА руководствовались приметой, что победную команду не меняют.

Сейчас ЦСКА не выглядит командой, которая безоговорочно сомнет всех на своем пути в плей-офф, как это было четыре-пять лет назад. У «Зенита» и УНИКСа есть реальные шансы оставить их позади. И тем не менее, завтрашняя игра между Казанью и Питером играет «армейцам» на руку – поражение УНИКСа вернет им лидерство, а «Зенита» - позволит оторваться от ближайшего преследователя.

Сейчас УНИКС с 59 очками лидирует, а ЦСКА и «Зенит» с 57 следуют по пятам.