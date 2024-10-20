«Сонный этикет»: хазрат о вещих снах, кошмарах и сонниках

Фото: © «Татар-информ»

— Что такое сновидение с точки зрения ислама?

— Сновидения можно разделить на несколько видов. Первый — от Всевышнего. Он нам что-то показывает и подсказывает. Даже есть такая молитва — Истихара. Когда человек не знает, что выбрать, он встает на молитву, читает намаз, читает дуа Истихара, чтобы Всевышний во сне показал, какой выбор сделать.

Есть что-то среднее, когда наш мозг перебирает информацию, которая уходит из кратковременной памяти в долговременную. Мозг работает во время сна, и мы видим какие-то картинки.

Третий вид — сон от шайтана, когда он пытается нас сбить или запугать.

Вот три вида снов, хотя некоторые богословы выделяют больше. Первый вид был очень распространен у пророков — много информации Всевышний давал им через вещие сны. И сейчас есть набожные люди, которые видят много вещих снов. Если ваши сны сбываются, не нужно этого бояться — конечно, это хорошо.

Если ты увидел страшный сон и думаешь, что он вещий, во-первых, его нельзя никому рассказывать. Во-вторых, есть определенный «әдәб», этика — когда мы просыпаемся, встаем с правой ноги, просим Всевышнего уберечь от этого сна, делаем малое омовение или полное омовение, если есть большой страх.

— Почему о страшном сне нельзя рассказывать?

— Вы помните, что наши мамы и бабушки всегда нам говорили: «Если ангел скажет «аминь», то сказанное сбудется»? Если мы выплескиваем какой-то негатив (не только сон), например со злости кричим на детей, и ангелы в это время скажут «аминь», тогда это сбудется. Скажете сыну «чтоб ты провалился», а он споткнется и упадет, разобьет коленки. Вроде бы сказал со злости, не хотел, но это сбывается.

Поэтому, если мы увидели во сне что-то плохое и рассказали об этом, ангелы могут сказать «аминь» и это сбудется.

Добавлю про рассказы. Бывает, что в свою бытность до религии, до покаяния человек творил какие-то нечестия. Раз он сейчас раскаялся и больше этого не совершает, говорится, чтобы он больше не вспоминал и не рассказывал о том, что ранее творил. Порой среди молодежи такое можно услышать.

Почему нельзя рассказывать? Когда в Судный день Всевышний нас простит и пригласит в рай, те, кому мы хвастались [о своем раскаянии], будут свидетельствовать против нас. Всевышний простил, мы раскаялись, но похвастались. «Язык мой — враг мой» говорится не просто так.

— Почему, когда ангелы говорят «аминь», все сбывается?

— Ангелы — это служители Всевышнего. Рядом с нами есть несколько ангелов. Если в христианстве ангел-хранитель один, то в Коране говорится, что есть ангел спереди, сзади, справа и слева. Если мы утром прочитали аят аль-Курси, тогда Всевышний отправляет нам еще одного ангела для защиты.

Сейчас технологии позволяют нам заснять это свечение вокруг нас. Кто-то называет это аурой или ангелами, но даже наукой подтверждено, что это есть. Ангелы желают нам только блага. У них нет эго, чтобы желать нам вреда. В то же время, будучи посредниками между нами и Всевышним, когда мы что-то просим, они могут сказать «аминь» — ходатайствовать перед Всевышним, чтобы он принял нашу просьбу. Всевышний, конечно, постарается исполнить просьбу своих помощников.

Раньше говорили, что мысли материальны. Сейчас говорят настраивать себя внутренне. Словом можно оживить, можно убить. Этого не нужно забывать. Когда мы кричим на детей, это может сбыться, поэтому, уважаемые родители, не забывайте об этом.

«Если мы увидели во сне что-то плохое и рассказали об этом, ангелы могут сказать «аминь» и это сбудется» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Что, если приснился покойник?

— Реагировать нужно обычно. Была одна история в Медине, священном городе, где похоронен Пророк. Там один из величайших ученых увидел сон, как он заходит на кладбище и все могилы светятся. Но одна могила не светилась. Ученый подошел к ней и спросил, в чем дело. Ему ответили: «Мой сын на меня обиделся и за меня не молится». Ученый просыпается, находит этого сына, рассказывает ему про свой сон. В следующую ночь видит сон, в котором все могилы светятся, а та единственная могила светится ярче других.

Возможно, ушедшие из этого мира души — наши родственники, близкие, друзья — напоминают нам, чтобы мы их не забывали. Если во сне с ними все хорошо, нужно помолиться, чтобы им было еще лучше. Если во сне им плохо, например они в грязной одежде, просят еду, тогда в нашей национальной традиции мы собираем близких, кормим, читаем Коран или приносим еду в мечеть.

В целом мы часто слышим, что есть 3 дня, 7 дней, что нужно провести курбан-аш и другие мероприятия. Но наша молодежь, наслушавшись каких-то заграничных богословов, считает это неправильным, отрицает наши национальные традиции. Обязательно в каждом доме хотя бы раз в год нужно собирать родственников, пригласить имама, чтобы он почитал за наших умерших, сделал наставления, чтобы в нашем доме звучали аяты Корана.

— Что делать, если каждую ночь снятся кошмары?

— Есть определенный «әдәб» того, как мы ложимся спать. Когда мы ложимся спать, мы делаем омовение, ложимся на правый бок, кладем правую руку под щеку, левую — между колен, читаем аят аль-Курси. Если вы не знаете аль-Курси, прочитайте по шпаргалке перед сном. Если после прочтения аята кошмар не кончается, нужно все-таки обратиться к имаму.

Всегда будьте другом имаму самой близкой к вам мечети. Познакомьтесь с ним. До главного имама мечети дойти тяжело. Сначала вы встретите у входа дежурного имама, который постарается закрыть все ваши вопросы. Если вы пойдете дальше, вы встретите помощников главного имама, которые тоже постараются закрыть вопросы. Но вы постарайтесь дойти до главного имама. Познакомьтесь, обменяйтесь номерами и, когда возникнут подобные вопросы, пригласите его просто на чашку чая. Он придет и почитает, скажет азан. Уже на месте может быть много причин, почему приходят кошмары, особенно детям.

Если не помогли аят аль-Курси и другие известные вам молитвы, если вы не можете найти причину кошмаров, пригласите вашего друга-имама, и он приведет все в порядок.

Если не помогли аят аль-Курси и другие известные вам молитвы, если вы не можете найти причину кошмаров, пригласите вашего друга-имама, и он приведет все в порядок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Стоит ли верить сонникам?

— Как мусульмане, в мусульманские сонники мы верим. Что касается остальных сонников, когда во всем мире книгопечатание превратили в бизнес, мы им, конечно, не верим и их остерегаемся. Что касается мусульманских сонников, пользуйтесь ими, читайте, потому что авторы этих учебников — это авторы из древности, святые и набожные люди, которые творили только добро и ни в коем случае не хотели заработать на этом денег.

— Мусульманский сонник не является гаданием?

— Мусульманский сонник не может быть гаданием, потому что он подсказывает, что нужно сделать. Никто из нас не знает будущего. Когда мы спрашиваем Всевышнего, что выбрать, он подсказывает нам, но будущее не говорит.

Сам пророк Мухаммад не знал будущего. Когда к нему пришел Джабраил в образе человека, архангел спросил, когда настанет Судный день. Пророк знал, что это был Джабраил, и ответил: «Тот, кто задает вопрос, и тот, кто отвечает, не знают ответа». То есть ни ангел, ни пророк об этом не знали. Поэтому никто не может предсказать будущее.

— Кто может толковать сны?

— Чтобы человек мог толковать сны, он должен быть глубоко набожным, святым человеком, у которого сердце всегда связано с Всевышним. И дело не только в сердце, но и в образовании. Мы все ушли в онлайн, где через экран кто-то нам что-то вещает. Мне очень часто присылают, как какой-нибудь шейх что-то говорит. Я всегда задаю вопрос, кто этот шейх? Кто его назвал шейхом? Где этот шейх учился? Какие у него иджазы? И на эти вопросы уже ответить не могут. Сейчас вы видите, что говорит Рустам хазрат Хайруллин. Можно прийти в мечеть «Гаиля» и посмотреть его дипломы и иджазы. В любой момент его можно схватить за хвост, так скажем.

Те, кого мы смотрим онлайн, наденут красивую чалму, возьмут палку, отрастят бороды – на вид святые люди. Но мы должны понять – а внутри они святые? Кто назвал их святыми? Почему я говорю познакомиться с главным имамом? Потому что когда человек идет в мечеть в первый раз, после молитвы выходит множество людей, и все бородатые, выглядят как святые. Но может, это просто сварщик, у которого самая большая борода? Это еще не показатель святости.

Религия трактует так, что человек получает святость от своего учителя. Это очень тонкая материя, которую мы должны уследить. Со времен пророка до наших дней по этой цепочке, мы называем ее «золотой цепочкой», святость передается из поколения в поколение.

— Могут ли сновидения быть халяльными?

— Мы ведь не выбираем сон. Есть понятие «ихтияр». Судьбу можно разделить на три части. Первая часть — «ихтияри». Ее мы выбираем сами – например, зашли в магазин и купили халяль или харам. За это мы будем отвечать. Есть понятие «ихтиярсыз» — без выбора. Например, если мы поедем по трассе и на дорогу выбежит зайчик. Мы тормозим и делаем все, чтобы не сбить его, но сбиваем. Я не хотел этого, но это случилось — за это я не буду отвечать. Никто из нас не выбирал, родиться мальчиком или девочкой, в какой семье — за это мы не будем отвечать перед Всевышним.

Но что бы мы ни сделали, что бы мы ни выбрали, есть третья часть — Всевышний знает все: куда мы потратим нашу зарплату, с кем мы создадим семью, если еще не создали, какими будут наши дети. Но Всевышний дает нам право выбора. Сон мы не выбираем, поэтому халяльный он или нет, сказать нельзя. При этом сон — это наш мозг. Мы прекрасно понимаем, что если перед сном мы насмотримся ужастиков, то наверняка увидим эти ужастики у себя во сне. Если мы насмотримся чего-то хорошего, то сон будет благой. Поэтому берегите ваши сны и не влияйте на них отрицательно.

«В современном мире мы надели на себя ошейник в виде телефона, и на нас непрерывно идет поток информации. Есть семья, здоровье, и порой телефон все это у нас ворует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Есть ли в исламе ответ, почему некоторые люди не видят снов?

— Сейчас в современном мире мы надели на себя ошейник в виде телефона, и на нас непрерывно идет поток информации. Мы не то что не видим снов, часто бывает, что мы их видим, но не помним. Настолько много информации, причем ненужной. Есть семья, здоровье, и порой телефон все это у нас ворует. Мы полностью погрязли в телефоне. Не зря говорят психологи и педагоги – чтобы видеть сны, не позднее чем за час до сна нужно выключить телевизор, убрать телефон. Это время мы проводим с семьей, готовимся ко сну.

Нельзя сказать, что человек, который видит сны или не видит, помнит их или не помнит, хороший или плохой. Но пусть Всевышний сделает так, чтобы мы все видели хорошие сны и во сне могли отдохнуть.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

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