Сонеты Шекспира прозвучат на татарском языке со сцены Александринского театра

23 и 24 ноября в 21.00 состоится премьера спектакля «Шекспир. Сонеты» в Александринском театре. В постановке вместе с артистами Александринки заняты актеры из Альметьевского драматического театра Алсу Сибгатуллина и Ильсур Хаертдинов и из Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана Йошкар-Олы.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, сонеты Шекспира будут звучать на трех языках: русском, татарском и марийском.

Артисты национальных театров будут участвовать в спектакле виртуально, зрители увидят их выступление на экране. Посмотреть спектакли можно будет не только вживую, но и онлайн: на официальных страницах Александринского и Новой сцены театра во «ВКонтакте».

Режиссеры признаются, что работать с драматургическим воплощением сонетов Шекспира непросто из-за отсутствия сюжетной линии. Но режиссер Антон Оконешников выбрал форму воспоминаний и любовной переписки графа Рэтленда и его жены Елизаветы Сидни. Прозвучат 14 сонетов Шекспира.

Как признается режиссер, получилась своеобразная реконструкция отношений двух влюбленных от зарождения до умирания любви.

В постановке использован перевод на русский язык Сергея Степанова, на татарский — Шарафа Мударриса (был сделан с английского языка). На марийский сонеты были переведены с русского языка специально для спектакля народным поэтом Республики Марий Эл Геннадием Сабанцевым.

Премьера состоится под эгидой Ассоциации национальных театров, инициатором создания которой выступил Александринский театр. Это будет первый цифровой спектакль, на котором объединятся сразу три культурных учреждения.