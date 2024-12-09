Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

В настоящее время бессонница – одна из наиболее часто встречающихся проблем. Причины ее возникновения могут быть разными, но существуют универсальные рекомендации, которые позволят своими силами справиться с ней. О них рассказала сомнолог Кадрия Валеева.

Во-первых, эксперт рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. По ее словам, в среднем взрослым людям необходимо спать 7–9 часов в сутки.

«Убедитесь, что матрас, подушка и постельное белье удобны. В комнате должно быть тихо, темно и комфортно. Избегайте использования телевизоров и гаджетов перед сном», – рассказала Валеева «ГТРК Татарстан».

Также специалист рекомендует ограничить употребление кофе, чая и алкоголя за 4-6 часов до сна. Кушать следует не менее чем за 2–3 часа до сна. Также желательно соблюдать водный баланс организма, употребляя жидкость в умеренных количествах.

По возможности, людям, страдающим от бессонницы, следует как можно больше времени проводить на улице. Это необходимо для синхронизации биологических часов.