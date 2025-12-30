Сомнолог объяснила, как восстановить режим сна после новогодней ночи

Чтобы восстановить режим после новогодней ночи, 1-го января нужно встать в обычное для себя время. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-сомнолог и невролог Елена Царева.

«Планировать новогоднюю ночь нужно так, чтобы на следующий день не пришлось восстанавливаться. Кутить всю ночь необязательно, можно лечь спать после полуночи. Но если все-таки вы заснули поздно, желательно встать в то время, в которое встаете обычно, а досыпать потом», – считает врач.

В первую очередь, по словам сомнолога, нужно наладить время подъема. Из этого надо рассчитывать время отхода ко сну.

«Некоторые люди приходят в постель раньше и заставляют себя заснуть в нужное время. Такой метод восстановления режима подходит не всем», – уверена невролог.

Чтобы не сместить биоритмы и не заставлять организм адаптироваться к новому режиму сна и бодрствования, нужно сохранить время подъема с разницей не более чем в два часа. Важно поддерживать режим, который вы планируете соблюдать, выйдя на работу после новогодних праздников.

«Мы можем регулировать режим сна с помощью физической активности. Помочь проснуться и взбодриться с утра поможет ходьба. Вечером лучше давать организму низкоинтенсивную нагрузку – ограничьтесь легкой прогулкой на свежем воздухе. Также вечером и тем более ночью лучше не налегать на еду, алкоголь и кофеин», – советует Елена Царева.