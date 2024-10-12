Сомнолог КФУ рассказала об опасности осенних проблем со сном

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Сокращение светового дня осенью приводит к смещению циркадных ритмов, которое вызывает проблемы со сном. Об этом рассказала врач-сомнолог Университетской клиники Казанского федерального университета Лилия Шагиахметова, сообщает пресс-служба вуза.

«<...> смещение [циркадных ритмов] очень сильно влияет на организм. Мы просыпаемся, когда еще темно, и гормон сна — мелатонин всё еще продолжает вырабатываться. Это и приводит к тому, что нам тяжело просыпаться по утрам», — пояснила специалист.

Для ускоренной утилизации гормона сна и более быстрого пробуждения врач посоветовала использовать световые будильники — имитирующие рассвет в заданное время светодиодные лампы. Также она предложила включать яркий свет и впускать в помещение свежий прохладный воздух.

Кроме того, по словам эксперта, следует соблюдать режим дня — просыпаться и засыпать в одно и то же время. С качеством сна связано образование серотонина — гормона радости и хорошего настроения. «При некачественном сне выработка этого гормона снижается так же, как и стрессоустойчивость, к примеру», — добавила она.

Если сон у человека постоянно оказывается некачественным, то у него повышается тревожность, изменяется гормональный фон, из-за чего в дальнейшем снижается иммунитет. «<...> плохой сон сказывается и на работе внутренних органов», — уточнила Шагиахметова.

Помимо этого, сомнолог скорректировала популярное представление о необходимости спать семь-восемь часов в сутки — это среднее значение, в которое укладывается большинство населения. «Есть короткоспящие люди, которым хватает четыре-пять часов сна, а есть те, кому необходимо десять-одиннадцать», — объяснила она.

Однако спать мало, но качественно невозможно. Любое сокращение сна влечет за собой негативные последствия. «Для хорошего и качественного сна необходимо активно провести день», — подытожила Лилия Шагиахметова.