Сомали и Россия подписали соглашения об урегулировании долгов на сумму более $690 млн

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Россия и Сомали подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более 690 миллионов долларов. Часть средств будет выплачена по новому графику, а другая списана. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.

«У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере 7,5 миллиона долларов, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем 684 миллиона долларов, который является частью кредитов, выделенных по линии парижского клуба», — рассказал вице-премьер.

Подписание состоялось на полях саммита «Россия – Африка» и одноименного форума, которые проходят в Санкт-Петербурге 27-28 июля. По словам Джамы, этот момент в отношениях двух стран стал поистине историческим. Он поблагодарил Россию и ее народ за то, что спустя годы переговоров соглашения стали возможны.

«Это огромная сумма денег, и подписание таких документов приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики», – подчеркнул глава делегации Сомали.