Солодов попросил Путина поддержать II этап строительства Камчатской краевой больницы

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Во время беседы руководитель региона попросил у главы государства поддержки при втором этапе строительства Камчатской краевой больницы.

Солодов отметил, что благодаря поручению Президента на объекте продолжились строительные работы, был определен надежный подрядчик. Будет несколько этапов введения в эксплуатацию — на 175 и 275 коек.

«Сейчас средства выделены только на первый этап, мы в 2023 году его завершим, — рассказал губернатор. — Но если мы одновременно начнём второй этап, поскольку уже развёрнуты ресурсы у застройщика, у „Крокуса“, мы могли бы на два года сократить общий срок, сдвинуть влево, и в 2024 году ввели бы целиком весь комплекс».

Также Солодов доложил об эпидобстановке. В крае ситуация по коронавирусу стабильная, большую помощь оказывает Минобороны РФ, приводит слова губернатора сайт Кремля.