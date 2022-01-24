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Здоровье
24 января 2022  15:54

Солодов попросил Путина поддержать II этап строительства Камчатской краевой больницы

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Президент России Владимир Путин сегодня встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Во время беседы руководитель региона попросил у главы государства поддержки при втором этапе строительства Камчатской краевой больницы.

Солодов отметил, что благодаря поручению Президента на объекте продолжились строительные работы, был определен надежный подрядчик. Будет несколько этапов введения в эксплуатацию — на 175 и 275 коек. 

«Сейчас средства выделены только на первый этап, мы в 2023 году его завершим, — рассказал губернатор. — Но если мы одновременно начнём второй этап, поскольку уже развёрнуты ресурсы у застройщика, у „Крокуса“, мы могли бы на два года сократить общий срок, сдвинуть влево, и в 2024 году ввели бы целиком весь комплекс». 

Также Солодов доложил об эпидобстановке. В крае ситуация по коронавирусу стабильная, большую помощь оказывает Минобороны РФ, приводит слова губернатора сайт Кремля. 

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