Солодов доложил Путину о развитии интернета в Камчатском крае

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил об исполнении поручения Президента РФ Владимира Путина по развитию в регионе широкополосного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По прошлой встрече поручение Вы давали, мы его отработали, и уже в 2023 году в северные районы придет интернет, — рассказал Солодов. — В прошлый раз Вы поручение Минцифры давали, мы как раз его и отрабатываем».

Он отметил, что большая часть населения сосредоточена в той части, где уже есть интернет. По его словам, разработан проект строительства сетей широкополосного интернета до Оссоры.

«Частные средства — около 700 миллионов рублей, половину нам субсидирует Минцифры благодаря Вашему поручению. И в 2023 году сюда уже придет интернет», — сказал губернатор.

Он отметил, что для самых северных частей, в том числе Командорских островов, будет доступен спутниковый интернет.

Губернатор также напомнил, что в регионе стартует проект по беспилотной доставке почты — над пилотом работают Правительство и «Почта России». Путин отметил, что «поддержка будет», в том числе по линии администрации Президента.