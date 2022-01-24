Солодов доложил Путину об уменьшении оттока молодежи из Камчатского края

В Камчатском крае удалось не допустить падения реальных доходов в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимир Солодов.

«Здесь, конечно, особую роль сыграли введенные по Вашему поручению меры поддержки граждан. Мы сможем их закрепить благодаря Вашему решению об увеличении МРОТ», — отметил руководитель региона.

По его словам, минимальный размер зарплаты на Камчатке составит 36 тыс. рублей, а для самых северных районов — более 40 тыс. рублей.

Солодов также отметил, что, несмотря на трудный 2020 год, власти региона смогли сдержать уровень безработицы на достаточно низком уровне.

Также есть позитивная тенденция по оттоку молодежи, несмотря на то, что население продолжает сокращаться.

«Молодежь ‒ в этом графике мы видим ‒ уже тренд переломлен. И это ощутимый результат той политики экономического развития Дальнего Востока, которая проводится под руководством Юрия Петровича Трутнева», — приводит слова Солодова пресс-служба Кремля.