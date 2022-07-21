Солнечные панели и зарядка электрокаров: как «Наш двор» изменил дом №2 по Волгоградской

Жители дома №2 по улице Волгоградской смогут сэкономить на электроэнергии благодаря четырем солнечным панелям, установленным на крыше здания. Эти и другие инновационные решения появились здесь благодаря президентской программе «Наш двор», сообщает пресс-служба мэрии Казани. Ожидается, что такая установка окупит себя уже в ближайшие три с половиной года.

Помимо этого, после обновления двор домов №2 и №4 по улице Волгоградской и №150 и №152 по улице Декабристов убирает специальная электротехника, зарядить которую можно на специальной станции на этой же территории — первом таком объекте во всей Казани.

В ходе работ, которые стартовали в прошлом году, во дворе появились новые малые архитектурные формы, а число мест для парковки выросло почти в 9 раз — с девяти до 79. На территории обновлено дорожное покрытие, сети наружного освещения, благоустроены тротуары, зеленые зоны и детская площадка, появилась площадка для раздельного сбора мусора. Усилиями рабочих фасад гаражного комплекса гармонично вписался в общий дизайн двора.

Параллельно с обновлением территории проводится и капремонт домов. В прошлом году работы прошли в домах №2 и №150, а в этом – в №4 и №152.