«Солнце, которое должно светить ярко»: Совету детских организаций РТ исполнилось 15 лет

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Совету детских организаций РТ исполнилось 15 лет. В честь этого в казанском КДК им.Ленина была организована выставка, посвященная истории развития совета с 2006 года. Кроме того, состоялся праздничный концерт, куда также были приглашены почетные гости. В частности, мероприятие посетил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Я уверен, что у вас все получится. Совет детских организаций – это солнце, которое должно светить ярко для того, чтобы как можно больше детей знали о вас и возможностях, которые мы вместе создаем», – отметил он.

По мнению министра, в совете собралась сильная команда, которой по плечу решать все задачи, которые стоят перед организацией.

За 15 лет деятельности РОО «СДО РТ» было проведено свыше 200 мероприятий и проектов, более 400 акций с участием 500 тыс. детей со всей республики. Члены организации стали победителями республиканских, всероссийский и международных конкурсов.

Брендовыми проектами организации являются: «Лидер года», «Детская общественная приемная», «Чистые игры». Также в рамках торжественного празднования состоялась выставка проектов, разработанных на XIII Форуме юных граждан Республики Татарстан в 2020 году.