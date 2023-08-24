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Sollers планирует локализовать производство двигателей летом 2024 года
Летом 2024 года производитель коммерческих автомобилей Sollers намерен локализовать производство двигателей для автомобилей Sollers Atlant и Argo. Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу компании Марат Шарапов.
На сегодняшний день в автомобилях используются три разных дизельных двигателя. Два из них – объемом 1,9 литра и мощностью 139 л.с. и объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. – в моделях Atlant, а объемом 2 литра и мощностью 130 л.с. – в модели Argo.
При этом локализация затронет только более мощный двигатель модели Atlant и двухлитровый двигатель в модели Argo. По словам Шарапова вкладываться в освоение производства более слабого двигателя нецелесообразно, так как после локализации его можно будет заменить двухлитровым с Argo.
«Все автомобили соответствуют экологическим нормам Евро-5. Мы не снижали требования, несмотря на тяжелый период, когда поставщики компонентов исчезли с рынка, хотя соблазн был», – добавил главный маркетолог компании.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в будущем году модельная линейка автомобилей Sollers Atlant пополнится восьмиместным микроавтобусом. Кроме того, предприятие планирует выпустить новую модификацию Argo, с новой сдвоенной кабиной, удлиненной колесной базой, а также освоить производство бензинового двигателя объемом 2 литра и мощностью 147 л.с.
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