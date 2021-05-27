«Соллерс Форд» произведет более 350 инкассаторских машин для российских банков

Завод «Соллерс Форд», расположенный на территории ОЭЗ «Алабуга», произведет и поставит более 350 инкассаторских автомобилей Ford Transit для банков России. Первые 44 бронированных машины будут переданы одному из заказчиков уже в мае, остальные авто будут поставлены до середины осени 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.



«В качестве базовой версии для бронированных Ford Transit используется цельнометаллический фургон. Инкассаторские автомобили максимально кастомизированы и в зависимости от требований заказчика оснащены передним, задним или полным приводом, а также двигателем необходимой мощности», — рассказали в пресс-службе.



Помимо этого, во всех броневиках установлены телеметрический комплекс, системы внутреннего и внешнего видеоконтроля, система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы в дверях для ведения огня, крепления для оружия и другие приборы, подчеркнули в компании.



Производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения.



Ранее компания «Соллерс Форд» заявила о найме 20 новых сотрудников для запуска производства дизельных двигателей для коммерческих автомобилей Ford Transit.