Завод «Соллерс Форд», расположенный на территории ОЭЗ «Алабуга», произведет и поставит более 350 инкассаторских автомобилей Ford Transit для банков России. Первые 44 бронированных машины будут переданы одному из заказчиков уже в мае, остальные авто будут поставлены до середины осени 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.
«В качестве базовой версии для бронированных Ford Transit используется цельнометаллический фургон. Инкассаторские автомобили максимально кастомизированы и в зависимости от требований заказчика оснащены передним, задним или полным приводом, а также двигателем необходимой мощности», — рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, во всех броневиках установлены телеметрический комплекс, системы внутреннего и внешнего видеоконтроля, система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы в дверях для ведения огня, крепления для оружия и другие приборы, подчеркнули в компании.
Производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения.
Ранее компания «Соллерс Форд» заявила о найме 20 новых сотрудников для запуска производства дизельных двигателей для коммерческих автомобилей Ford Transit.
«Соллерс Форд» произведет более 350 инкассаторских машин для российских банков
Завод «Соллерс Форд», расположенный на территории ОЭЗ «Алабуга», произведет и поставит более 350 инкассаторских автомобилей Ford Transit для банков России. Первые 44 бронированных машины будут переданы одному из заказчиков уже в мае, остальные авто будут поставлены до середины осени 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба завода.