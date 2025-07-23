Солистка «Мураками» Диляра Вагапова пробежит «Гонку Героев» в Менделеевске

Диляра Вагапова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Четвертая «Гонка Героев «Битва эпох. Часть 2» в Менделеевске, которая пройдет 9 августа, завершится большим рок-концертом. Хедлайнером вечера станет группа «Мураками», сообщил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

Также выступят коллективы «Прогульщики», «ПРОСТОР», «Жан Клод Ван Гог» и «HIGH VOLTAGE». Завершит музыкальную программу акустический сет Тимура Валеева, где зрители смогут спеть вместе с артистом. Для менделеевцев это мероприятие станет «еще одним Днем города», отметил Роберт Искандаров.

«Мы разместим две сцены – большую для хедлайнеров и малую для местных артистов. Вечером зажжем костры в бочках, как в американских фильмах», – пояснил руководитель района.

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова на пресс-конференции открыла секрет, что не только выступит на сцене, но и лично попробует свои силы в «Гонке Героев».

«В моей жизни яркие приключения часто случаются спонтанно. И вот так, неожиданно для себя самой, я после очередного тура сидела вечером и говорила про командный дух, как это важно – держаться друг друга. Все очень воодушевились. "Здорово, давайте будем участвовать!" – сказала я своим ребятам. Но музыкантов мы очень бережем – они будут только болеть», – поделилась Вагапова.

Певица также отметила особое значение песни «Нулевой километр», которая стала неофициальным гимном «Гонки Героев».

«Я очень сильно переживаю, потому что песня "Нулевой километр" стала неофициальным гимном "Гонки Героев". Для всей Республики Татарстан она является такой начальной опорной точкой. Мне кажется, что и я буду слушать теперь «Нулевой километр», не только петь. Слушать и надеяться, что у меня все получится. Потому что каждый раз я выхожу из зоны комфорта для того, чтобы двигаться вперед», – отметила Вагапова.

Напомним, в рамках программы «Лето в Татарстане» в Менделеевске 9 августа пройдет «Гонка Героев «Битва эпох»: Часть 2. Ожидается, что посетит мероприятие более 10 тыс. гостей из России и стран зарубежья. В этому году гонка получила федеральный статус: на ней разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями. Участники, занявшие первые места в зачете Кубка смогут попасть в Сборную России по гонкам с препятствиями. Финишеры также смогут получить квалификацию на чемпионаты мира и Европы 2026 года.