Солистка казанской филармонии примет участие в узбекском «Голосе»

Лауреат международных конкурсов, солистка Казанской городской филармонии и финалист проекта «Голос.Дети» - 2015 Саида Мухаметзянова примет участие в узбекском шоу Ovoz (официальная франшиза всемирно известного проекта «Голос»). Программу покажут 27 апреля в 20:00 (в 18:00 по мск) на телеканале ZO'R TV, анонсировала девушка в своем официальном ютуб-канале.

«Друзья, в частности моя узбекская аудитория, рада сообщить, что совсем скоро вы увидите меня на шоу ГОЛОС - OVOZ (Узбекистан), которое будут показывать каждую субботу в 20:00 на ZOR TV. Следите за новостями, постараюсь обо всем сообщать», - написала Мухаметзянова под видео.

Среди членов жюри узбекского шоу окажутся народный артист Республики Узбекистан и Республики Татарстан, солист легендарной группы «Ялла» Фаррух Закиров, заслуженная артистка Республики Узбекистан, певица Севара Назархан, заслуженный артист Республики Узбекистан, солист группы «Болалар» Тахир Садыков и народный артист Республики Узбекистан, министр культуры Озодбек Назарбеков.