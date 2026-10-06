Солистка группы AY YOLA Адель Шайхитдинова вышла замуж

Фото: соцсети Адель Шайхитдиновой

Певица музыкальной группы AY YOLA Адель Шайхитдинова вышла замуж. Исполнительница сообщила об этом на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографии с регистрации брака.

Адель рассказала, что в день знакомства приехала с гастролей уставшей и хотела спокойно поужинать. Будущий муж певицы Алексей Хаиров весь вечер смотрел на нее, а затем решился подойти.

«При моем графике отношения тогда казались мне чем-то нереальным. Но тогда я еще не знала, сколько всего будет после этого вечера: наши бесконечные созвоны, твои перелеты во время моих гастролей, чтобы увидеть меня хотя бы на один день, твой переезд в Уфу и целая жизнь впереди. А сегодня мы сказали друг другу «да» и стали мужем и женой. Как же хорошо, что тогда ты все-таки набрался смелости и подошел! Люблю тебя», – написала певица.

Алексей Хаиров также поделился историей отношений в посте, посвященном росписи. По его словам, в день знакомства он удалил приложения для знакомств, а в первые 20 дней несколько раз прилетал к Адель во время ее гастролей. Спустя месяц он переехал в Уфу.

«Спустя 6 месяцев я решил тебя никогда не отпускать, потому что роднее человека у меня нет. Сегодня ты сказала да! Спасибо за шанс тебя любить, я никогда не подведу! Люблю тебя!» – написал Хаиров.

Алексей окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и занимается предпринимательством. Он любит путешествовать и увлекается спортом, в том числе экстремальным.

Коллеги Адель по группе AY YOLA поздравили супругов с созданием семьи, пожелав им счастливой совместной жизни.

«Берегите друг друга. Пусть вас сопровождает светлое счастье», – говорится в публикации коллектива.