Солистка Большого Мария Шувалова исполнила Анюту в Театре оперы и балета в Казани

Артисты Большого театра России приехали в Казань с балетом «Анюта» на музыку композитора Валерия Гаврилина. Благотворительный спектакль для участников специальной военной операции и их семей прошел 15 июля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Анюту исполнила солистка Большого театра Мария Шувалова. В роли Студента выступил артист балета Игорь Пугачев.

Балет «Анюта» создан по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее», изначально он ставился для ТВ и вышел на экраны в 1982 году. Телеверсия встретила невероятный успех у зрителей. Постановщик Владимир Васильев, легенда русского балета, народный артист СССР, решил создать и театральную версию – она появилась в репертуаре Большого театра в 1986 году. В 2022 году балет в новой сценической редакции вновь вошел в репертуар Большого театра.

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Анну Петровну исполнила Мария Шувалова, Модеста Алексеевича – Олег Ивенко, Петра Леонтьевича – Дмитрий Строителев, а Студента – Игорь Пугачев.

Особенно зрители отметили дуэт Анюты (Марии Шуваловой) и Студента (Игоря Пугачева) – он добавил романтический оттенок, которого не было в оригинальном рассказе Чехова.

Зрители тепло приняли спектакль: зал несколько раз взрывался аплодисментами, артистов вызывали на бис. Марии Шуваловой вручили цветы, а овации долго не смолкали – публика поблагодарила артистов за проникновенную и эмоциональную постановку.