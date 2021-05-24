Солиста ВИА «Волга-Волга» прооперировали в РКБ после падения с электросамоката

Солиста ВИА «Волга-Волга» Антона Салакаева сегодня прооперировали в РКБ Татарстана после падения с электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Музыкант катался с коллегами в Нижнем Новгороде на набережной, где неудачно упал.

«Никогда не катался, ребята предложили, думаю, попробую. И теперь вот здесь», – рассказал Антон Салакаев.

У музыканта разорваны связки ключицы, сломаны несколько ребер. Сегодня его прооперировали травматологи-ортопеды отделения травматологии №2 РКБ. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.