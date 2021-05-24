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Ру Тат
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24 мая 2021  14:16

Солиста ВИА «Волга-Волга» прооперировали в РКБ после падения с электросамоката

Солиста ВИА «Волга-Волга» прооперировали в РКБ после падения с электросамоката
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Солиста ВИА «Волга-Волга» Антона Салакаева сегодня прооперировали в РКБ Татарстана после падения с электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Музыкант катался с коллегами в Нижнем Новгороде на набережной, где неудачно упал.

«Никогда не катался, ребята предложили, думаю, попробую. И теперь вот здесь», – рассказал Антон Салакаев.

У музыканта разорваны связки ключицы, сломаны несколько ребер. Сегодня его прооперировали травматологи-ортопеды отделения травматологии №2 РКБ. Его состояние оценивается, как удовлетворительное. 

 

 

 

#травматизм #электросамокаты
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