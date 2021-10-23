Солист Театра оперы и балета удостоился серебряной медали международного конкурса

Солист Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля Алессандро Каггеджи стал лауреатом II премии и обладателем серебряной медали VIII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

В жюри вошли ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова (председатель), художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, художественный руководитель Большого театра Белоруссии Валентин Елизарьев, ректор Римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция) и другие.

Увидеть представленный на конкурсе номер Каггеджи и Маны Кувабары «Без комментариев» на музыку Сергея Рахманинова можно будет 7 ноября на гала-концерте фестиваля современной хореографии #StagePlatforma, сообщает пресс-служба ТАГТОиБ им. М. Джалиля.