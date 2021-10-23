news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 октября 2021  22:19

Солист Театра оперы и балета удостоился серебряной медали международного конкурса

news_top_970_100

Солист Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля Алессандро Каггеджи стал лауреатом II премии и обладателем серебряной медали VIII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

В жюри вошли ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова (председатель), художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, художественный руководитель Большого театра Белоруссии Валентин Елизарьев, ректор Римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция) и другие.

Увидеть представленный на конкурсе номер Каггеджи и Маны Кувабары «Без комментариев» на музыку Сергея Рахманинова можно будет 7 ноября на гала-концерте фестиваля современной хореографии #StagePlatforma, сообщает пресс-служба ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное