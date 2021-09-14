Солист Татарского театра оперы и балеты Олег Ивенко выступит в концерте с Пласидо Доминго

Премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко выступит в одном концерте с Пласидо Доминго, сообщает пресс-служба театра.

Оба артиста станут гостями и участниками вечера к 50-летию знаменитой оперной певицы Анны Нетребко, который пройдет 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Компания-организатор концерта анонсирует грандиозное театрализованное шоу, полное сюрпризов. Сцена Кремлевского дворца будет преображаться во время действия в подмостки ведущих оперных театров мира. На ней также выступят Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие.

Олег Ивенко к юбилейному вечеру оперной дивы подготовил премьерный номер по композиции La Fantasia из ее альбома 2017 года Romanza. Во время шоу сама Анна Нетребко исполнит это произведение под аккомпанемент Игоря Крутого за роялем и Государственного академического оркестра России имени Светланова. Над хореографией номера совместно работали сам премьер Татарского театра оперы и балета и художественный руководитель театра Владимир Яковлев, и казанский хореограф Марсель Нуриев.

«Это номер об окрыляющей силе надежды, о том, что нужно верить в себя. Потрясающе сильная музыка номера подтолкнула нас к такой концепции. Мой костюм будет напоминать крылья – это символ безграничной свободы, которую дает вера в мечту», – рассказал Олег Ивенко.

Танцовщик, напомним, – заслуженный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов. Лауреат первой премии IX корейского международного конкурса балета в Сеуле в 2016 году, обладатель Гран-при международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в Сочи в 2014 году и т.д. В 2020 году стал лауреатом престижной международной награды — Positano Premia la Danza Léonide Massine (Премия Леонида Мясина в Позитано, Италия) в номинации «Лучший танцовщик года на международной сцене».