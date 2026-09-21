Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о тяжелой травме головы

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев получил тяжелую травму головы на своем 30-летии, после чего перенес операцию. Об этом артист и его супруга Лола рассказали в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка».

По словам Лолы, инцидент произошел в конце праздничного вечера после конфликта Кирилла с одним из гостей. Поводом стало резкое высказывание мужчины в адрес ее сестры. Андреев рассказал, что после того, как гость выбросил его сигарету, он схватил мужчину за одежду. Охранник гостя ударил артиста, после чего тот упал и ударился головой.

«Ударил – я упал, ударился затылком. Очнулся – естественно, лужа крови», – рассказал Андреев.

Артист поблагодарил друга Сашу Смирнова, который не стал ждать скорую помощь и отвез его в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Сначала врачи пытались лечить гематому консервативно, однако этот метод не дал результата. Позже нейрохирург Владимир Крылов провел Андрееву трепанацию черепа.

Лола рассказала, что тогда не знала, чем закончится ситуация. По ее словам, именно в тот момент она впервые начала молиться и пообещала Богу изменить свое поведение.

«Ничего не понимала. Сегодняшний день есть, и слава Богу», – сказала она.