Солист группы «ЖИВаGO» расскажет, как классическая литература влияет на создание музыки

21 марта в КЦ им. Пушкина в 14.00 пройдет литературная встреча «Казанская гостиная», на которой выступит хедлайнер группы «ЖИВаGO» Артем Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба центра.

«ЖИВаGO» – уникальный проект, сочетающий в себе разные виды творчества и представляющий синтез музыки, литературы, изобразительного искусства и перформанса. Гость творческого вечера расскажет о том, как классическая литература влияет на создание музыкальных композиций и как великое произведение можно адаптировать под современные реалии, не потеряв смысла.

Кроме того, будет организован открытый микрофон, где любой желающий сможет выступить со своими любимыми поэтическими произведениями.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Почитаем?», направленного на популяризацию отечественной литературы среди молодежи в Татарстане.