Солист Данил Буранов из Зеленодольска начал тур по городам США с группой Leonid&Friends

Тринадцать участников группы Leonid&Friends, в их числе уроженец Зеленодольска, солист Данил Буранов, дали первый концерт своего гастрольного турне по городам США. О старте большого концертного тура сообщает пресс-служба исполкома Зеленодольского района Татарстана.

«Первое выступление мы дали позавчера в городе Александрия, штат Виргиния. Это сравнительно небольшой городок. Да и концертная площадка была маленькая — на 800 мест. Объясню, почему маленькая: впереди нас ждут залы на 3 000 мест. И самое удивительное, что все билеты на выступления уже раскуплены!» — рассказал о гастролях татарстанец.

В Америке группа Leonid&Friends представляет программу примерно из 20 песен – это около 2,5 часа. Данил Буранов, напомним, полуфиналист проекта «Голос», участник конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019». В группу инструменталиста Леонида Воробьева он попал в 2014 году, пройдя индивидуальный отбор.

«Это классная команда, которая играет песни Earth, Wind & Fire, Chicago. Одним словом, американскую музыку 70-х – 80-х. Это именно тот материал, который мне нравится. А еще мне очень понравился американский зритель. Это удивительная публика. Она более эмоциональная. Вот история: мы выходим на сцену, еще не спели ни одной песни, а зрители уже ревут от восторга, причем так искренне, как будто давно знают и любят каждого из нас. Я такого никогда раньше не видел», – поделился первыми впечатлениями Данил Буранов.

Гастроли коллектива Leonid & Friends продлятся до декабря, музыканты планируют дать в США 47 концертов.