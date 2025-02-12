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СВО 12 февраля 2025 08:28

Солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

Украинские солдаты убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, расположенном в Суджанском районе Курской области. Спастись удалось лишь одному мужчине, сообщили в Министерстве обороны России.

Вооруженные силы России освободили Николаево-Дарьино 27 января. Там были найдены местные жители, которые рассказали о жизни в ужасных условиях.

Сообщается, что на протяжении более шести месяцев, до освобождения этого населенного пункта, мирные жители, которые не успели эвакуироваться, являлись заложниками украинских силовиков. Они использовали местных жителей в качестве живого щита, не предоставляя им никакой помощи, а также издевались и убивали.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — передает РИА Новости информацию от военного ведомства.

#спецоперация #СВО
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