Солдаты батальонов «Тимер» и «Алга» получили 8 тонн груза от Мамадышского района

Солдаты батальонов «Тимер» и «Алга», которые несут службу на территории СВО, получили сегодня очередную партию гуманитарной помощи от Мамадышского района. Бойцы выразили благодарность жителям района за поддержку. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В большегруз вместилось почти 10 тыс. единиц товаров — от квадрокоптеров, лопат, бензопил до шерстяных носков, термобелья и верхней одежды. Также бойцы получили аптечки, предметы гигиены, много тёплой одежды от местного «Промкомбината», мясные консервы, тушенку от предпринимателя Рифата Мутигуллина, овощи, крупы, воду.

В общей сложности было доставлено 8 тонн. Все это несут в пункт сбора гуманитарной помощи отдельные мамадышцы и целые коллективы.

«Чаще всего на призыв присоединиться к сбору откликаются люди, видевшие войну не по телевизору, потерявшие на ней близких и родных. Мамадышцы несут тёплые вещи со словами: „Месяц проживу без хлеба и масла, но своих не брошу“. Моральное настроение населения восхищает», — рассказали в пункте сбора.

Глава района Анатолий Иванов добавляет, что мобилизация должна происходить и в тылу. Через несколько дней из Мамадыша отправятся новые объемы гуманитарки — в этот раз для тех, кто покинул родной район во время первой волны частичной мобилизации.

Параллельно с этим ведутся работы с семьями мобилизованных — дети в школах освобождены от платы за питание, бесплатно посещают социальные, развлекательные, спортивные объекты.