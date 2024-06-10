Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев», — сообщил один из собеседников агентства.

Солдат ВСУ рассказал, что решился на побег, потому что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.