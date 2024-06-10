Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен
Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев», — сообщил один из собеседников агентства.
Солдат ВСУ рассказал, что решился на побег, потому что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»