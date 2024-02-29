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Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл разведывательные данные о британских военнослужащих, находящихся на Украине. Об этом заявила газета The Telegraph.
В издании напомнили, что канцлер, выступая против поставки ракет Taurus Киеву, заявил, что для этого потребуется участие военнослужащих Германии в украинском конфликте.
«Господин Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет „участником войны“», — уточняется в сообщении.
После этого председатель Комитета по обороне в британском парламенте Тобиас Эллвуд обвинил Шольца в «вопиющем злоупотреблением разведданными». Он полагает, что это заявление было нужно немецкому политику для оправдания нежелания отправлять ракеты Киеву.
В издании считают, что слова Шольца ставят под удар британцев, которые находятся на Украине.
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