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Политика 29 февраля 2024 20:08

Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл разведывательные данные о британских военнослужащих, находящихся на Украине. Об этом заявила газета The Telegraph.

В издании напомнили, что канцлер, выступая против поставки ракет Taurus Киеву, заявил, что для этого потребуется участие военнослужащих Германии в украинском конфликте.

«Господин Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет „участником войны“», — уточняется в сообщении.

После этого председатель Комитета по обороне в британском парламенте Тобиас Эллвуд обвинил Шольца в «вопиющем злоупотреблением разведданными». Он полагает, что это заявление было нужно немецкому политику для оправдания нежелания отправлять ракеты Киеву.

В издании считают, что слова Шольца ставят под удар британцев, которые находятся на Украине.

#Олаф Шольц #Великобритания #Украина #ракеты
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