Шольц заявил о возможности возобновить сотрудничество с РФ после конфликта на Украине

Экономическое сотрудничество Германии и России должно стать возможным после окончания украинского конфликта. Такое мнение канцлер Олаф Шольц высказал перед Комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, передает РИА Новости.

Он заявил, что Москве, «которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена», при этом добавив, что «только не сейчас».

Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте, поэтому «очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени», добавил канцлер.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом Владимиро Путиным 24 февраля. На сегодня страны ЕС обсуждают 9-й пакет рестрикций.