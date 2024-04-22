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Экономика 22 апреля 2024 08:25

Шольц заявил о приближении конца эпохи ископаемого топлива

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Эпоха ископаемого топлива завершается. Уже скоро это скажется на всех промышленных процессах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии Ганноверской ярмарки.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу, — приводит отрывок из его выступления пресс-служба Правительства ФРГ. — Для всех нас это означает изменение промышленных процессов».

Однако в то же время он выразил благодарность норвежскому Премьеру Йонасу Гару Стере за обеспечение Германии газом после разрыва связей с Россией. Также он отметил важность разработки новых месторождений.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что отказ от газа из РФ и покупка дорогого топлива в других странах негативно сказываются не только на конкурентоспособности Германии, но и ее экономике в целом.

#газ #германия #Олаф Шольц
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