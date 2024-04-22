Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шольц заявил о приближении конца эпохи ископаемого топлива
Эпоха ископаемого топлива завершается. Уже скоро это скажется на всех промышленных процессах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии Ганноверской ярмарки.
«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу, — приводит отрывок из его выступления пресс-служба Правительства ФРГ. — Для всех нас это означает изменение промышленных процессов».
Однако в то же время он выразил благодарность норвежскому Премьеру Йонасу Гару Стере за обеспечение Германии газом после разрыва связей с Россией. Также он отметил важность разработки новых месторождений.
Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что отказ от газа из РФ и покупка дорогого топлива в других странах негативно сказываются не только на конкурентоспособности Германии, но и ее экономике в целом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»