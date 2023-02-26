Шольц заявил, что в китайском мирном плане не хватает пункта о выводе российских войск

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта не хватает пункта о выводе российских войск. Об этом пишет РИА Новост.

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — сказал канцлер журналисту Die Welt во время своего субботнего визита в Индию.

Напомним, 24 февраля китайский МИД опубликовал на своем сайте документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса», который состоит из 12 пунктов.