©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шольц заявил, что в китайском мирном плане не хватает пункта о выводе российских войск
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта не хватает пункта о выводе российских войск. Об этом пишет РИА Новост.
«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — сказал канцлер журналисту Die Welt во время своего субботнего визита в Индию.
Напомним, 24 февраля китайский МИД опубликовал на своем сайте документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса», который состоит из 12 пунктов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»