Шольц заявил, что достиг «консенсуса» с Зеленским в вопросе ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц о договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России, пишет Bild.

«На этот счет существует консенсус», – заявил он изданию.

Напомним, Германия наряду с США и Британией в январе сообщили о поставках Украине современных танков – сообщалось, что Киев получит более сотни западных боевых машин. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон не исключал поставки Киеву истребителей, хотя в США и ФРГ эту просьбу отвергли.