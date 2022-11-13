Шольц выразил сожаления из-за отказа Путина ехать на саммит G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление, что Президент России Владимир Путин не планирует присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Он отметил, что был бы рад, если тот изменит свое решение в последние минуты.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20», — отметил канцлер во время визита в Ханой, сообщает ТАСС.

По мнению Шольца, визит Путина необходим, чтобы российский Президент лично «столкнулся со всеми вопросами и критикой» от представителей других стран. Тем не менее, добавил он, Владимир Путин вряд ли отойдет от уже принятого решения, однако «если это произойдет, меня бы это порадовало».

В заключение канцлер ФРГ призвал Россию выдвинуть свои предложения для урегулирования украинского конфликта. «Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир», — добавил он.

Напомним, что саммит состоится 15–16 января на Бали. Как стало известно, Президент России Владимир Путин не отправится в Индонезию, делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.