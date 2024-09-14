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Политика 14 сентября 2024 21:39

Шольц вновь выступил против разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать дальнобойные вооружения Украине. И это не изменится вне зависимости от решения партнеров. Его заявление привело агентство DPA.

Во время встречи с гражданами в городе Пренцлау он объяснил, что поставки такого оружия несут серьезные риски эскалации конфликта. Поэтому он не планирует разрешать Киеву использовать немецкие вооружения для атак по территории России.

«И конечно, это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы бить на такое большое расстояние», — уточнил канцлер.

Решение останется неизменным независимо от того, чем закончатся ведущиеся на Западе дискуссии. «Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», — подчеркнул Олаф Шольц.

Также он не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон может снять действующие ограничения.

#Олаф Шольц #Украина
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