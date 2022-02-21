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Политика
21 февраля 2022  14:18

Шольц вновь обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины

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Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь планирует провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждения по-прежнему останется ситуация вокруг Украины, сообщает, ссылаясь на официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, РИА Новости.

«Я также объявляю, что федеральный канцлер позже, во второй половине, проведет телефонный разговор с российским Президентом», — подчеркнул он.

По словам Хебештрайта, необходимость продолжения дипломатических усилий для предотвращения катастрофы обсуждалась Шольцем и с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

#Владимир Путин #Олаф Шольц #телефонный разговор
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