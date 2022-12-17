Шольц: Важно не обрывать «нить переговоров» с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал сохранить «нить переговоров» с Россией. Прекращение диалога еще более снизит вероятность урегулирования конфликта на Украине, рассказал он в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться», — цитирует его РИА Новости.

Канцлер отметил, что после окончание СВО отношения России и ФРГ смогут восстановиться вновь. Однако сейчас время для этого еще не наступило, заявил он в ответ на вопрос о возможности поездки в Россию в следующем году.

По его мнению, пока сложно определить, как будет выглядеть мирный договор между Москвой и Киевом и какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине. Он отметил, что это «остается сложным вопросом, ответ на который должен быть получен в ходе конкретных переговоров».