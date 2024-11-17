Шольц сожалеет, что Зеленского не будет на саммите G20: Серьезный вызов стоит перед нами

Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что Владимир Зеленский не был приглашен на саммит G20. Напомним, что мероприятие пройдет в Бразилии 18-19 ноября.

«Очень сожалею, что Зеленский не был приглашен на эту встречу в отличие от предыдущих встреч», - цитирует политика ТАСС.

Шольц также назвал такое «игнорирование» к приглашению Зеленского серьезным вызовом.

«То, что этого не произошло (приглашения Зеленского на саммит), свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами», - считает канцлер Германии.

Отметим, что председателем саммита станет президент Бразилии Лула да Силва. Делегацию из РФ на этой встрече возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.