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Политика 17 ноября 2024 21:47

Шольц сожалеет, что Зеленского не будет на саммите G20: Серьезный вызов стоит перед нами

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Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что Владимир Зеленский не был приглашен на саммит G20. Напомним, что мероприятие пройдет в Бразилии 18-19 ноября.

«Очень сожалею, что Зеленский не был приглашен на эту встречу в отличие от предыдущих встреч», - цитирует политика ТАСС.

Шольц также назвал такое «игнорирование» к приглашению Зеленского серьезным вызовом.

«То, что этого не произошло (приглашения Зеленского на саммит), свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами», - считает канцлер Германии.

Отметим, что председателем саммита станет президент Бразилии Лула да Силва. Делегацию из РФ на этой встрече возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.

#G20 #Олаф Шольц #Владимир Зеленский
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