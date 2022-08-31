Шольц: Санкции отрезали Россию от технологического прогресса и удивили Путина

Из-за западных санкций Россия оказалась отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше они продлятся, тем больший ущерб смогут ей нанести. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен, что рестрикции уже показали свою эффективность и даже смогли удивить Президента России Владимира Путина.

«Западные санкции эффективны и правильны», — цитирует Шольца РИА Новости.

В интервью газете Magdeburger Volksstimme канцлер заявил, что главная цель рестрикций — прекращение конфликта на Украине.

«Страна [Россия] отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии [из западного альянса сторонников Украины] не может быть и речи», — подчеркнул он, добавив, что «сильный и единый» ответ Европы смог удивить Президента России Владимира Путина. «Он не ожидал этого», — полагает Шольц.

Запад начал ужесточать санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Из-за проблем с поставками энергоресурсов из России, возникших после введения ограничений, в Европе и США значительно выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.