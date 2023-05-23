Шольц рассказал, когда Украина станет членом НАТО

Украина войдет в состав Североатлантического альянса после завершения военного конфликта на территории страны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщило издание Die Welt.

«Свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», – уверен глава германского Правительства.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос о вступлении Украины в альянс не стоит на повестке дня.

16 мая стало известно, что Украину официально приняли в Центр по киберобороне НАТО, который специализируется на исследованиях, обмене информацией, а также проведении учений в области киберзащиты.