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Шольц рассказал, когда Украина станет членом НАТО
Украина войдет в состав Североатлантического альянса после завершения военного конфликта на территории страны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщило издание Die Welt.
«Свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», – уверен глава германского Правительства.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос о вступлении Украины в альянс не стоит на повестке дня.
16 мая стало известно, что Украину официально приняли в Центр по киберобороне НАТО, который специализируется на исследованиях, обмене информацией, а также проведении учений в области киберзащиты.
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