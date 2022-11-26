Шольц рассказал, как Путин во время разговора с ним переходит на немецкий язык

Во время последнего телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем Президент России Владимир Путин переходил с русского языка на немецкий язык. Об этом канцлер рассказал в интервью изданию Focus.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — поделился Шольц.

Напомним, Шольц и Путин последний раз созванивались 13 сентября, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Они разговаривали полтора часа, по итогам Шольц описал тональность разговора как «дружелюбную», несмотря на разные взгляды на вопрос.