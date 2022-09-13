Шольц — Путину: ФРГ не признает любые попытки российской «аннексии»

Президент России Владимир Путин провел телефонный раговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главной темой разговора, продлившегося полтора часа, стала ситуация на Украине. Об этом со ссылкой на представителя Кабмина Германии Штеффена Хеберштрайта сообщает РИА Новости.

Шольц призвал своего собеседника к поиску дипломатического решения конфликта, а также предупредил его, что Германия не оставит без ответа любые попытки российской «аннексии» и никогда не признает их. Также он призвал обращаться с пленными бойцами в соответствии с нормами международного права.

Затем стороны затронули вопросы безопасности Запорожской АЭС. Шольц отметил важность выполнения рекомендаций МАГАТЭ, а также призвал избегать эскалации в районе станции.