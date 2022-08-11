Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импортировать газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Забирайте же ее. Она здесь», — заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

С конца июля газопровод «Северный поток» задействован лишь на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин. Та, что была изготовлена в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта, однако из-за канадских санкций против России производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию. После многочисленных просьб Берлина деталь все-таки вернули.

25 июля «Газпром» сообщил, что была остановлена работа еще одного газотурбинного двигателя на КС «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капремонта. В итоге в рабочем состоянии находится лишь одна турбина.

Однако в Еврокомиссии заявляли, что санкции Евросоюза никак не ограничивают отправку газовой турбины Siemens в Россию, а Siemens Energy в свою очередь утверждала, что турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода, готова к эксплуатации, германская сторона может ее отправить.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.