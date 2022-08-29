Шольц призвал расширить Евросоюз и назвал страны, которые должны в него войти

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к расширению Евросоюза. По его мнению, войти в объединение должны Западные Балканы, Украина, Молдавия и Грузия.

Он призвал страны «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения» и пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы… Европа — это наше будущее. И это будущее в наших руках», — приводит его слова Lenta.ru. При этом канцлер ФРГ не дал прогнозов относительно конкретных сроков принятия в ЕС этих государств.

Шольц раньше уже призывал ЕС предпринимать активные действия для приема в союз стран Западных Балкан. А в июне Еврокомиссия рекомендовала принять в ЕС Украину. По словам руководителя ЕК Урсулы фонд дер Ляйен, Украина уже почти на 70% соответствует всем нормам и стандартам для вступления в союз.

При этом известно, что на процедуру приема страны в ЕС могут уходить годы – так, Турция является официальным кандидатом с 1999 года, когда прошла конференция в Хельсинки, но запрос на вступление власти страны погдали еще в 1987 году.