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Политика
22 октября 2022  19:03

Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к прямому конфликту РФ и НАТО

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В интервью газете Welt am Sonntag канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО допустить нельзя.

«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, Шольц отметил, что все-таки не думает, что конфликт на Украине перерастет в третью мировую войну.

Политик также не стал раскрывать содержание своих переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 30% граждан Германии не согласны с санкционной политикой Правительства и поставками оружия Киеву.

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