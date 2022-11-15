Шольц признал, что Запад не смог изолировать Россию на саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите Группы двадцати. Об этом пишет агентство DPA, передает ТАСС.

«Разумеется, по этому вопросу [Украины] существуют и другие мнения. Но они не в счет», – сказал канцлер.

Подобные заявления указывают на то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию России на Украине, пишет немецкое издание.

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс отмечал, что США и их союзники не смогут изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса.

24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, после чего западные страны многократно усилили санкционное давление на Россию.