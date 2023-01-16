Шольц принял отставку министра обороны ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился удовлетворить прошение об отставке, которое подала министр обороны Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости со ссылкой на Кабмин. В ближайшее время Шольц представит Президенту Германии Франку-Вальетру Штанмайеру новую кандидатуру на этот пост.

Зарубежные СМИ назвали среди претендентов на пост главы военного ведомства — главу администрации канцлера Вольфганга Шмидта, сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайль и уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хёгль.

Напомним, решение об отставке Ламбрехт приняла на фоне критики за состояние материально-технической базы немецких Вооруженных сил и скандала с новогодним поздравлением.